◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8ー2ロッテ（5日、東京ドーム）

ロッテのソト選手がNPB通算200号ホームランを放ちました。

8点ビハインドの9回、1アウトから西川史礁選手がレフトヒットで出塁すると、2アウト1塁でソト選手が打席に入ります。ここまで無得点に抑えられていた巨人先発の井上温大投手に対して8球目のストレートをとらえると、レフトスタンドへ今季5号となるNPB通算200号ホームランを放ちました。

ソト選手は2018年にDeNAに入団するとその年に41本塁打でホームラン王のタイトルを獲得。2019年は43本塁打108打点で2冠王となると、その後2024年にロッテに移籍。NPB加入9年目で史上116人目の偉業達成となりました。

ソト選手は「ここ日本で、200本ものホームランを打てるとは、夢にも思っていませんでした。200本塁打を達成するチャンスを与えてくださった神に感謝をします。これから、もっともっとたくさんのホームランを積み重ねていきたいと思っています」とコメントしました。