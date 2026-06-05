高松交響楽団 高松交響楽団が6月21日午後2時から、高松市のレクザムホール（香川県県民ホール）で映画の名曲を演奏するコンサートを開きます。 高松交響楽団は1951年に創立し、毎年6月と11月に定期演奏会を開いています。創立75周年の2026年6月は、幅広い世代に音楽に親しんでもらおうと、ジョン・ウィリアムズ作曲の「ハリーの不思議な世界(ハリー・ポッターより)」や、久石譲作曲の