古川雄輝と「原因は自分にある。」の長野凌大がダブル主演するドラマ『普通の恋愛』がCBCテレビ・BS朝日ほかにて7月2日より順次放送されることが決定。コメント、ティザービジュアルが到着した。【写真】古川雄輝＆ゲンジブ長野凌大の役ソロビジュアル原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品。現実的な課題に悩みながら