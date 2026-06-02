期待と不安が交錯するネット上の反応とは東京・青山にある「INTERSECT BY LEXUS―TOKYO」では、現在、レクサスが将来の市販化を見据えて開発を進める次世代スポーツカーコンセプトの展示が行われています。すでに多くの来場者が実車を目にしており、その存在感やデザインに関する感想も数多く聞かれるようになりました。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがレクサス斬新「“2人乗り”クーペ」の姿です！ 画像を見る！（30