横綱審議委員会後に記者会見する大島理森委員長＝25日、両国国技館日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）は25日、東京・両国国技館で定例会合を開き、夏場所を2横綱2大関が休場した事態を受け、大島理森委員長（元衆院議長）は協会側に対策を求めたことを明らかにした。「誠に残念である。なぜ休場が多かったのかを分析して、制度も含めながら研究していただきたい」と述べた。横綱大の里と大関安青錦は全休し、横綱