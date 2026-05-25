インタビューに答える日本赤十字社社長の近衛忠☆さん＝2014年9月、東京都港区（注）☆は火ヘンに軍日本赤十字社名誉社長の近衛忠☆（このえ・ただてる）さんが23日午後9時45分、解離性大動脈瘤のため、東京都渋谷区の日赤医療センターで死去した。87歳。東京都出身。葬儀・告別式は6月1日午前10時から東京都中央区築地3の15の1、築地本願寺第二伝道会館で。喪主は妻★子（やすこ）さん。1964年に日赤に入社。2005年から19年ま