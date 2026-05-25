政府はきょう（25日）、健康寿命を延ばすことなどを目的とした「攻めの予防医療」について、女性特有の健康問題への対応など、取り組むべき3つの方向性を取りまとめました。佐藤啓 官房副長官「性差に由来する健康課題等への対応は国民の皆様の健康寿命の延伸に資するのみならず、国民の皆様一人ひとりが活躍し、社会保障の担い手を増やすことにも繋がる大変重要な取り組みでもあります」政府はきょう（25日）、「攻めの予防