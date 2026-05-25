【ワイルド・スピード Dodge Charger R/T カー】 6月1日 発売予定 価格：25,980円 レゴジャパンは、レゴブロック「ワイルド・スピード Dodge Charger R/T カー」を6月1日に発売する。価格は25,980円。5月25日現在予約を受け付けている。 本製品は映画「ワイルド・スピード」に登場する車両「Dodge Charger」を1516ピースのブロックで表現