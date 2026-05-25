日経平均が史上最高値圏を突き進み、「AI関連」の看板だけで株価が急騰する時代。投資マネーは半導体、データセンター、サイバーセキュリティへと雪崩れ込んでいる。しかし、その熱狂の裏側で、“投資の神様”ウォーレン・バフェットが静かに買い進めていたのは日本企業の株だった。なぜ彼はAIブームに飛びつかなかったのか。そこには、世界の分断、資源争奪、物流混乱、そして「日本経済の静