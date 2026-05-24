ピレリ、パガーニ・アウトモビリ、ボッシュ・エンジニアリングの3社は、Cyber™ Tyre（サイバータイヤ）技術を標準装備したパガーニ・ウトピア・ロードスターでヨーロッパを横断する総走行距離1,500km以上の旅を実施した。設計・製造が行われたパガーニ・アウトモビリ本社（イタリア・モデナ）を出発し、次の目的地はタイヤとABS、ESP、トラクションコントロールなどのシステム間の通信を担うボッシュ・エンジニアリング（ド