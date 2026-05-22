＜なぜ謝る？＞「学歴を買ったのね」と同僚に言われたので反論したらキレた。嫌味で返して何が悪い？
職場で同僚と仕事以外の雑談をすることもあるでしょう。お互いママであれば子どもの話になることもありますよね。楽しい話題であればいいですが、それがわが子をバカにしたり、イヤミに感じたりすれば誰だっていい気はしません。
『同僚から「子どもの学歴を買ったわけね（笑）」と言われました。「そうだよ。あなたのお子さんも そうしてあげればよかったのに。なぜしなかったの？」と逆に質問を返したら返事はなく立ち去っていきました。彼女は怒っているらしく、ほかの人から謝ったほうがいいよと言われたのですが、私が悪くなる理由が分からないです』
イヤミをイヤミで返して何が悪いの？
『イヤミを言ってスッキリしたところ、イヤミで返されたからムカムカーって感じ？ はたから見てると言い返されてざまあと思うけれど』
『「学歴を買ったわけね」って言われた時点で私なら攻撃性とイヤミと感じるよ。わが子の努力さえバカにされたと憤慨する』
『親はお金を出すくらいしかできない。お子さんの努力で学歴を勝ち取ったのだよ。自分ことならまだしも、子どもをバカにされたら許さない』
同僚の「学歴を買った」発言に不快感を感じたママは多いようです。お子さんの成績アップのために塾の費用などを出したのは投稿者さんです。しかし、成果を出したのはお子さん自身の努力でしょう。それにもかかわらず、「学歴を買った」と言われてしまっては、言い返したくなるのも当然かもしれません。
謝る必要はないよ
同僚が怒ったことで、ほかの同僚から「謝ったほうがいい」と言われている投稿者さん。その同僚は、機嫌が悪くなると周囲に八つ当たりをするため、何とか穏便に収めてほしいのが周りの本音とのことです。
『とりあえずその同僚も、謝れとか言ってくる人のことも放置でいいんじゃない？ てか、何を謝れと？』
ママたちからは「謝らなくていい」との声が相次ぎました。投稿者さんは同僚にイヤミを言われた側です。同僚が怒って周囲に八つ当たりをしているのは、投稿者さんが悪いわけではないですよね。むしろ投稿者さんも被害者でしょう。
『投稿者さんが謝っても八つ当たりは止まらないよね。反論しない人にだけ八つ当たりしているんだろうから、みんなで八つ当たりやめてって言えば居場所がなくなるんじゃない？』
『謝る必要はないし、その人のせいで働きにくいならハラスメント。上司に指導してもらったほうがいいよ』
同僚の八つ当たりが業務に支障をきたすレベルなら、上司に報告して指導をしてもらうのもいいでしょう。投稿者さんが謝ってその場を収める方法では、またすぐに同じようなことが起こりそうです。みんなが困っているのであれば、その根本を断つことが先決でしょう。
避けられない関係なら…大人の対応も得策だったのでは？
『私なら、そうだね！ いい買い物したよ！！ って笑い飛ばす。イヤミは言うけれど雰囲気は暗くしない』
『大人の対応できなかった？ 聞き流すとか適当に返事するとか。投稿者さんの言葉、余計だったよ』
『わが子も早稲田の附属中に入ったけれどいろいろ言ってくる人いたな。「お金で買えるほど甘い学校じゃないよ」って答えた気がする。変な人は放っておけばいいよ』
「学歴を買った」とイヤミを言ってきたのは同僚です。投稿者さんがカチンときたのも理解できますが、イヤミにイヤミで返すのは、相手と同じ土俵に立っているともいえます。空気が悪くならない程度のジョークを返したり、聞き流すという大人な対応をしてもよかったかもしれませんね。
同僚は一緒に働く仲間でもあります。全員仲よくするのは難しいですが、毎日顔を合わせる間柄です。できればトラブルにはなりたくないものですよね。イヤミを言ってくるような相手とは距離を置くのが最適ですが、避けられない関係ならばこちらが大人になって対応するのも得策ではないでしょうか。