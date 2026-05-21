昨秋のドラフト会議でソフトバンクが１位指名したスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）が、全米大学野球の主要カンファレンスの一つ、ＡＣＣ（アトランティック・コースト・カンファレンス）のポストシーズン・トーナメント２回戦で敗れ、２シーズン目が終了した。

現地７月１１日から始まるＭＬＢドラフトでの指名も注目される中、ソフトバンクとの入団交渉も解禁となった。三笠杉彦ＧＭは「最終的には本人が決断することになるということを前提に、我々としてはホークスでプレーすることの魅力だったり、ホークス球団自体の魅力を伝えていきたい」と、フロント一丸となって準備を進めている。

佐々木の米国での２シーズン目は５４試合にフル出場し、２０６打数５４安打で打率２割６分２厘。１６本塁打、４７打点だった。昨季の成績と比較すると、本塁打は９本増加。持ち味の長打力にさらに磨きがかかっている。成績を総括した三笠ＧＭは「ドラフト時点から高く評価をしているので１位指名をした。（米国での）１年目よりも成績は上がっていますけど、このくらいの成績は出せるんじゃないかなと思っていますので。評価が上がったというよりかは、我々が評価した通りに活躍をしてくれていると思います」と順調な成長も評価した。