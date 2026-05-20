北中米Ｗ杯のブラジル代表にＦＷネイマール（３４＝サントス）が選出されたことについて、元フランス代表が苦言を呈した。

ネイマールは２０２３年１０月のＷ杯南米予選で左ヒザ前十字靱帯断裂の重傷を負い、代表から遠ざかっていた。今回は招集が危ぶまれていたが、カルロ・アンチェロッティ監督率いる代表にサプライズ選出された。

ブラジル国内で歓迎の声も多い中、独自の見解を示したのは元フランス代表のクリストフ・デュガリー氏だ。フランスメディア「フットメルカート」によると、同氏は「ＲＭＣスポーツ」の取材に対し「ネイマールの代表選出には、深い嘲笑を感じ取る。すでに『大会が始まる前にケガをするだろう』とか『太った』といった声が聞こえてくる。多くの人が彼をまるで見せ物のように扱っているように思う。それが気にかかる。ネイマール自身もそれに加担している。これは良い考えだとは思わない」と否定的な印象を語った。

さらに同氏は「ネイマールを代表に選出したことは、ブラジルがすっかり落ちぶれたことを示している。ネイマールを他の選手と同じような選手だと思い込むのは、幻想だ。この若者が、もはやこのチームに何かをもたらせるかどうか、私は確信が持てない」と批判した。

批判の声を本番で封じ込めることはできるか。