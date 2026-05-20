2026年11月13日に公開される『楽園追放 心のレゾナンス』の水島精二監督と、劇場アニメ『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』や『ぼくらのよあけ』で知られる黒川智之監督による「非作画系監督はどう演出するのかトークショー」が、2026年5月16日のマチ★アソビ Vol.30で開催されたので、そのレポートをお届けします。非作画系監督はどう演出するのかトークショー（水島精二 x 黒川智之）https://www.machiasobi.com