4月に日本を訪れた外国人観光客はおよそ370万人にのぼり、1ヵ月間の訪日客数としては今年に入って最多となりました。【映像】観光地を訪れる外国人客ら日本政府観光局によりますと4月の訪日外国人客数は369万2200人でした。イースター休暇がずれたため、ヨーロッパを中心に訪日需要が3月下旬と4月上旬に分散して去年と比べて5.5％減少しました。ただ、お花見シーズンの訪日需要への高まりもあり、今年に入ってからの単月とし