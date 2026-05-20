記事ポイントタバコの煙を1回のろ過（1pass）でその場除去するスモーククリーナーが登場一般家庭用空気清浄機の10倍以上の性能を持つH14 HEPAフィルター搭載副流煙も含めて吸引し、喫煙者自身への影響も抑制する設計 自宅での喫煙に気を遣う喫煙者は約7割にのぼるという調査結果がある中、家庭内の喫煙環境を根本から変える製品が2026年5月20日に登場します。エルゴジャパンが発売したスモーククリーナー「SMOKE ZERO（スモー