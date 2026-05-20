H14 HEPAフィルター搭載！ エルゴジャパン「SMOKE ZERO」

記事ポイント タバコの煙を1回のろ過（1pass）でその場除去するスモーククリーナーが登場一般家庭用空気清浄機の10倍以上の性能を持つH14 HEPAフィルター搭載副流煙も含めて吸引し、喫煙者自身への影響も抑制する設計 タバコの煙を1回のろ過（1pass）でその場除去するスモーククリーナーが登場一般家庭用空気清浄機の10倍以上の性能を持つH14 HEPAフィルター搭載副流煙も含めて吸引し、喫煙者自身への影響も抑制する設計

自宅での喫煙に気を遣う喫煙者は約7割にのぼるという調査結果がある中、家庭内の喫煙環境を根本から変える製品が2026年5月20日に登場します。

エルゴジャパンが発売したスモーククリーナー「SMOKE ZERO（スモークゼロ）」は、煙が空間へ拡散する前にその場で直接吸引・除去する仕組みを採用しています。

喫煙者と非喫煙者が同じ空間で過ごす家庭内の分煙課題に、具体的な解決策を提示する製品です。

エルゴジャパン「SMOKE ZERO」





製品名：SMOKE ZERO（スモークゼロ）価格：148,000円（税込）発売日：2026年5月20日（水）カラー：ダークブルー、オフホワイト製品サイズ：W379mm × D418mm × H435mm（電源コードを除く）重量：約14kgフィルター交換目安：約1年（使用状況による）販売場所：公式オンラインショップ

「SMOKE ZERO」は、業務用喫煙ブース「スモーククリア」を手がけてきたエルゴジャパンが、家庭向けに初めて投入するスモーククリーナーです。

一般的な空気清浄機が空気を循環させながら徐々に浄化するのに対し、「SMOKE ZERO」は発生した煙をその場で直接吸引し、1pass（1回のろ過）で粒子とガス成分を処理する設計となっています。

2020年の改正健康増進法の全面施行以降、喫煙の場が自宅などのプライベート空間に移行している実態を受けて開発されます。

エルゴジャパンが2026年4月に実施した調査では、喫煙者の約7割が自宅での喫煙に気を遣い、約半数が環境改善の必要性を感じていることが明らかになっています。

1passろ過と高性能フィルターの仕組み





断面図が示すとおり、吸引口から取り込まれた煙は一方向に流れ、1回の通過で浄化されて排出されます。

煙を何度も循環させず、吸い込んだその場で処理を完了させる気流設計です。

高い1pass性能を実現するため、「SMOKE ZERO」には一般的な家庭用空気清浄機の10倍以上の性能を持つH14 HEPAフィルター（ヨーロッパ最高規格）と、特許取得済の高圧縮カーボンフィルターを搭載しています。

第三者機関の試験では、粉じんおよびTVOC（総揮発性有機化合物）の除去率が厚生労働省の安全基準値を大きくクリアしており、ニコチン・ベンゼン・アクロレインなどが不検出レベルまで低減される結果も確認されています。

副流煙への対応と喫煙者自身への効果

「SMOKE ZERO」は、喫煙者が吐き出した煙だけでなく、タバコの先端から立ちのぼる副流煙もその場で直接吸引し、1passで処理します。

副流煙には主流煙よりも多くの有害物質が含まれているとされており、空間への拡散を抑制することで、非喫煙者への受動喫煙リスクの軽減に加え、喫煙者自身が副流煙を吸い込むリスクの低減にもつながります。

コンパクト設計と操作性





オフホワイトのボディがノートPCや観葉植物と並ぶデスクの上に、違和感なく収まっています。

W379mm × D418mm × H435mm・約14kgというサイズは、デスク周りやリビングに置ける家具感覚のスケールです。

操作は強弱の運転モード切り替えと一定時間での自動停止機能を備えており、日常の喫煙シーンに合わせてすぐに使い始められます。

カラーはダークブルーとオフホワイトの2色展開で、インテリアに合わせた選択が可能です。

フィルターの交換目安は約1年（使用状況による）で、公式オンラインショップから購入できます。

1回のろ過で煙を除去するH14 HEPAフィルターと特許取得済の高圧縮カーボンフィルターを組み合わせ、ニコチン・ベンゼン・アクロレインを不検出レベルまで低減する性能を第三者機関の試験で確認しています。

家族と同じ空間に暮らしながら喫煙環境の改善を検討している方にとって、具体的な選択肢となる製品です。

エルゴジャパン「SMOKE ZERO」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「SMOKE ZERO」は一般的な空気清浄機とどう違いますか？

A. 一般的な空気清浄機は空気を循環させながら徐々に浄化しますが、「SMOKE ZERO」は発生した煙を吸引口に吸い込ませることで、その場で直接1回のろ過（1pass）処理を行います。

煙が空間へ拡散する前に除去することを目指した設計です。

Q. フィルターはどのくらいの頻度で交換が必要ですか？

A. フィルターの交換目安は約1年です。

使用状況によって前後する場合があります。

交換用フィルターについては公式オンラインショップに詳細が掲載されています。

Q. 「SMOKE ZERO」はどこで購入できますか？

A. 公式オンラインショップでの販売となります。

価格は148,000円（税込）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post H14 HEPAフィルター搭載！ エルゴジャパン「SMOKE ZERO」 appeared first on Dtimes.