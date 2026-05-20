2026年5月18日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、オーストラリア政府が国家安全保障上の観点から中国系投資家に対し、レアアース企業の保有株式売却を命じたと報じた。記事は、オーストラリアのジム・チャマーズ財務相が、中国、香港、英国領バージン諸島に住所を置く株主計6人に対し、レアアース生産のノーザン・ミネラルズ社の保有株式を60日以内に売却し撤退するよう命じたと紹介。対象には6％以上の株式を保