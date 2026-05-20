李在明（イ・ジェミョン）大統領が19日、日本の高市早苗首相と李大統領の故郷である慶尚南道安東（キョンサンナムド・アンドン）で105分間にわたり会談し、中東情勢にともなうエネルギー供給網危機に共同対応することにした。韓日両国は原油・石油製品や液化天然ガス（LNG）が不足する際に互いに融通する「エネルギースワップ」も推進することにした。ホルムズ海峡封鎖でエネルギー需給不安の直撃弾を受けた両国が手を取り合ったの