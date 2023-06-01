グーグルは、ユーザーに代わってタスクを処理するパーソナルAIエージェント「Gemini Spark」を発表した。「Gemini 3.5」をベースに開発され、24時間体制で稼働し、ユーザーの指示に基づいたアクションを実行する。 「Gemini Spark」は、長時間にわたるタスクをバックグラウンドで自律的に処理するAIエージェント。基盤として「Google Antigravity」が採用され、処