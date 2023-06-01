【Amazon：LGテレビ セール】 セール期間：5月20日0時～6月2日23時59分 LG 有機ELテレビ OLED65B5PJA 65V型 Amazonにて、LGのテレビがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。 期間中、α9 AI Processor 4K Gen8搭載有機ELテレビやα7 AI Processor 4K Gen9搭載液晶テレビなどがお買い得になっている。 なお、セール品の