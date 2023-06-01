LG 有機ELテレビ OLED65B5PJA 65V型

Amazonにて、LGのテレビがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。

期間中、α9 AI Processor 4K Gen8搭載有機ELテレビやα7 AI Processor 4K Gen9搭載液晶テレビなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

LG 有機ELテレビ OLED65B5PJA 65V型（2025年モデル）

α9 AI Processor 4K Gen8を搭載したスタンダードモデル。映画もゲームもAIがその魅力を引き出し、Intertekにより認められた100％のカラーボリュームと色忠実度で、自然な色合いを鮮やかに再現する。また、AIがシーンをフレームごとに解析。解像度・明るさ・コントラスト・鮮明度を自動最適化し、より自然で美しい映像に調整する。さらに、まるで12個のスピーカーに囲まれているかのような9.1.2chの豊かなサウンドと、AIによるクリアな音声が、映像への没入感を深める。

LG 液晶テレビ 65NU850BPJA 65V型（2026年モデル）

パワフルな「α7 AI Processor」映像エンジンは、美しい映像、迫力のあるサウンドへの補正はもちろん、AI機能も強力にアシスト。「ダイナミックトーンマッピング」により、HDR10の映像もフレーム単位で映像補正し、さらに臨場感あふれる映像が楽しめる。また、AIサウンドプロがバーチャル9.1.2chサウンドとさまざまな音声強化機能で音質を強化する。