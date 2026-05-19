19日午前、兵庫県たつの市の住宅で住人の母親と娘が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件の可能性も視野に捜査しています。遺体が発見された住宅の前から中継です。 （MBS谷田潮音記者の報告）田中さん親子の遺体が見つかった住宅の前からお伝えします。 この狭い道の奥におよそ２０mのところに、亡くなった田中澄恵さんと娘の千尋さんの2人が住んでいる家がありますが、いまもブルーシートで