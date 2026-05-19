ワカシ、イナダ、ワラサ、ブリと、成長とともに名前を変える出世魚。『時すでにおスシ!?』（TBS系）第7話では、みなと（永作博美）と渚（中沢元紀）、大江戸（松山ケンイチ）と澪（土居志央梨）の関係も新たなフェーズへと突入した。 参考：『時すでにおスシ!?』中沢元紀らが鮨アカデミー体験入学ドラマオリジナル握りに挑戦 渚と仲直りはできたものの、“ちょうどいい”距離感についてはまだ掴めずにいたみな