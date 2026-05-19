【北京共同】中国外務省は19日、中国の習近平国家主席とトランプ米大統領が先週実施した首脳会談で、人工知能（AI）について政府間対話を行うことで合意したと明らかにした。郭嘉昆副報道局長は記者会見で、米中は協力してAIの発展とガバナンスを促進していく必要があると強調した。郭氏は両首脳が「AIの問題について建設的な意見交換を行った」と述べた。AIが人類文明の進歩と国際社会の福祉にいっそう貢献するようにすべきだ