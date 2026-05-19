アーセナルは18日、プレミアリーグ第37節でバーンリーをホームに迎え、1−0で勝利した。試合後、アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、タイトルへの意欲を口にした。アーセナルのクラブ公式HPが同日、同選手のコメントを伝えている。アーセナルは前節終了時点で24勝7分5敗を記録し、勝ち点「79」を積み上げて首位に立っていた。今節は、既に降格が決まったバーンリーと本拠地『エミレーツ・スタジアム』