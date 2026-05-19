LE SSERAFIM（ルセラフィム）のCHAEWON（チェウォン、25）が、首の痛みのため一部スケジュールを欠席することを19日、所属事務所の「SOURCE MUSIC」がファンプラットフォームWeverseで発表した。発表では「キム・チェウォンは最近、首の痛みで病院で治療を受けた。医療スタッフから一定期間安静にし、回復経過を見守るべきだという見解を受けた。大学祭や音楽番組など、事前に告知されたスケジュールにはやむを得ず不参加となる