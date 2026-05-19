MK観光バスは、韓国・釜山で金海空港や釜山駅を発着する送迎貸切・観光チャーターの予約受付を開始した。韓国では、「K-VAN Korea」と提携して、仁川空港や金浦空港からソウル市内のホテルや観光地まで直行する送迎サービスを提供している。新たに、釜山のハイヤー会社「プサントラップ」との業務提携により、金海空港・釜山駅〜釜山市内の送迎サービスや観光チャーターを開始する。慶州などの近隣都市へのチャーターにも対応する