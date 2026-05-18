STARTO ENTERTAINMENTのリーガル公式Xが18日に更新され、31日に開催予定の嵐のラストツアー最終公演について、ライブ配信の上映を利用したイベントや店舗が確認されてることを報告し、警鐘を鳴らした。

「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」と題し、「5月31日に行われる嵐ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』最終公演の生配信を大画面で上映すると告知しているイベントや店舗が多数確認されています」と報告。

「生配信の主催者は配信チケットの利用規約においてそのような上映について許諾しておらず、また、生配信の上映を理由に集客することは、著作権侵害やパブリシティ権侵害等にも該当しうる違法行為です」と訴え、「ルールを守って公演や生配信をお待ちいただいているファンの皆さまのためにも、悪質な行為に対しては法的対応も視野に入れております」と伝えた。

「ファンの皆さまおよび生配信の視聴を検討されている皆さまにおかれましては、最終公演に向けて節度ある行動をお願い申し上げます」と呼びかけた。

「当社タレントに関係する権利侵害の情報を見つけた場合は、以下の通報窓口のご利用もご検討ください」と通報窓口も案内した。