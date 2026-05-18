ソフトバンク・山川穂高内野手が１８日、炎天下の中、大阪・舞洲で１時間強の休日返上の打ち込みを行った。チームは前日に仙台から移動し、この日は野手は休養日だった。投手陣は室内で練習を行い、杉本商事バファローズスタジアム舞洲は、野手ではただ一人、練習を行った山川の貸し切り状態だった。打撃ケージに長谷川打撃コーチと交互に入り、青空に快音を響かせた。山川はここまでリーグ３位タイの９本塁打をマークしている