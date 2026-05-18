午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４６６、値下がり銘柄数は１０７３、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位にサービス、精密機器、海運、水産・農林など。値下がりで目立つのは輸送用機器、卸売、繊維など。 出所：MINKABU PRESS