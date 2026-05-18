日本相撲協会は１７日、大相撲名古屋場所後に実施する夏巡業の日程を発表した。８月２日に岐阜市で始まり、３０日の東京・立川市まで昨年より２日増えて２８日間の開催となった。日程は次の通り。▽８月２日岐阜市▽３日山県市（岐阜）▽４日甲府市▽５日郡山市（福島）▽６日喜多方市（福島）▽７日酒田市（山形）▽８日新庄市（山形）▽９日白石市（宮城）▽１０、１１日仙台市▽１２