◇ドイツ1部マインツ2―0ハイデンハイム（2026年5月16日）マインツMF佐野海はドイツ1部で日本人初となる2季連続の全34試合先発で最終戦を締めくくった。うち33試合にフル出場し、残り1試合も後半45分までプレー。昨季リーグ1位の総走行距離は3位だったが、同4位のデュエル勝利は2位にランクアップした。日本代表でも期待が高まる25歳。初のW杯メンバー選出を受け「支えてくださった方々への感謝を忘れず、チームの力にな