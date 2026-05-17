直木賞作家今村翔吾氏(41）が16日、大阪・河内長野市の観心寺恩賜（おんし）講堂(重要文化財)で、「『楠公(なんこう)さん』大河ドラマ誘致協議会アンバサダー就任イベント」に出席した。今村氏は昨年、楠木正成とその嫡男（ちゃくなん）・楠木正行を描いた小説「人よ、花よ、」(朝日新聞出版)を出版。この日、楠木正成一族について熱く講演。その後、応募者の中から選ばれた人を相手にパネルディスカッションをした。「楠木正成を