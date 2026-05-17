新体制下での完全な新作ベントレーベントレー史上最速の公道モデルとして、当時世界最速の4シーターに君臨した、初代ベントレー・コンチネンタルGT。ロールス・ロイスと設計を共有しない、新体制のもとでの完全な新作ベントレーでもあり、背負った期待は巨大だった。【画像】往年の最速4シーターベントレー・コンチネンタルGT初代から現行の4代目まで全126枚リムジンのフォルクスワーゲン・フェートンを前提に開発された、W