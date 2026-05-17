◇セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京〈17日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉男子100メートルではノア・ライルズ選手(アメリカ)が9秒95(追い風0.6メートル)で優勝。昨年の東京世界選手権でわかせた王者が再び“国立”をわかせました。ライルズ選手は、昨年の東京世界選手権200メートルで19秒52のタイムを出して優勝。100メートルは3位と、国立の地で躍動しました。それから約半年、この日は100メートルの招待選手として、決