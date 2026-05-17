トランスジェンダーであることを公表しているモデルでタレントのIVAN（37）が17日までに公開されたYouTube番組「NoBorder」に出演。性別適合手術を受けた際のエピソードを明かした。IVANは男性として生まれながらタイで女性への性別適合手術を受けて戸籍も変更したことを2018年にテレビ番組で告白。同手術は日本でも受けられるというが「タイには名医が多い」といい「当時の仕事を全部蹴ってタイに行って。（術後は）1年くらいは傷