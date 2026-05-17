人気YouTuber・ヒカルが、兄弟そろって炎上を起こしている。「実の兄である“まえっさん”こと前田晃一氏が、パンサー・尾形貴弘さんの発言をめぐる軽率なSNS投稿で、思わぬ批判を浴びているのです」（芸能記者）まえっさんは、ヒカルのYouTubeチャンネルでカメラマンを務める人物。常に動画の裏方としてヒカルさんを支えてきた存在だ。「そんな彼が5月12日、人気YouTuber・カノックスターさんのXに、《ずっと気になってたパン