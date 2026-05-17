人気YouTuber・ヒカルが、兄弟そろって炎上を起こしている。

「実の兄である“まえっさん”こと前田晃一氏が、パンサー・尾形貴弘さんの発言をめぐる軽率なSNS投稿で、思わぬ批判を浴びているのです」（芸能記者）

まえっさんは、ヒカルのYouTubeチャンネルでカメラマンを務める人物。常に動画の裏方としてヒカルさんを支えてきた存在だ。

「そんな彼が5月12日、人気YouTuber・カノックスターさんのXに、《ずっと気になってたパンサー尾形さんの嫌いな芸人教えてくれてありがとう》と、感謝の絵文字を添えてリプライを送っていたのです」（同前）

3日、尾形はカノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演。「嫌いな芸人はいますか？」と聞かれると、「1人だけいるのよ。大っ嫌い。本当に最低な人間なのよ」と回答。ある先輩芸人から受けた暴力や卑劣な態度を明かしたが、その名前は伏せられていた。

「そんなカノックスターさんは最近、ヒカルさんともコラボ撮影をおこないました。まえっさんの投稿を見る限り、その撮影の合間に、カノックスターさんから“嫌いな芸人”の名前を聞いたものとみられます」（同前）

尾形が嫌いな先輩芸人の名前は、芸人の間では“公然の秘密”とも言われている。だが、カノックスターは動画内であえて名前を伏せていた。少なくとも表向きには、“実名を出さない話”として扱っていたはずだ。

それを外部にあっさり漏らしていたとすれば、カノックスターの口の軽さを問われても仕方ないだろう。

「ただ何より問題視されているのは、そうした楽屋裏の話を聞いた嬉しさゆえだったのか、SNSで堂々と公開してしまった、まえっさんのデリカシーのなさです。尾形さんへの配慮が欠けていたといえるでしょう」（同前）

X上では、まえっさんの投稿に対し、批判の声が相次いだ。

《軽率な発言が尾形さんに迷惑かかることを理解して欲しい》

《カメラマンがそんなに表に出てこない方がいいよ》

芸能プロ関係者はこう語る。

「ヒカルさんは目下、大物芸能人への発言をめぐって炎上が続いています。

4月にタモリさんを『面白くない』と評して物議を醸しました。さらに5月11日に公開された動画では、岡村さんについて『最近つまんない』と酷評し、『メンタル弱そう』とまで発言。心を病んだ過去を持つ岡村さんへの配慮を欠いた言葉として、波紋を広げています。

それに追い打ちをかけるように、ヒカルさんを支える“良識ある裏方”として見られてきた兄にまで、失望の声が広がっています」

兄弟そろって、他人の痛みや立場を軽く扱っているように見えてしまったようだ。