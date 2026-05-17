元乃木坂46メンバーでタレントやモデルとして活動する齋藤飛鳥が5月16日、東京・金町の葛飾にいじゅくみらい公園で開催された『全国みどりと花のフェアかつしか』の開会式に登場。“昭和の破天荒警官”として愛され続ける“両さん”こと両津勘吉とのやり取りが、大きな話題を呼んでいる。「齋藤さんははなやかなワンピース姿で登場し、《葛飾区出身の齋藤飛鳥です》と笑顔であいさつ。すると、登場した両さんがいきなり齋藤さん