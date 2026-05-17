体操・NHK杯体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は17日、男子個人総合の2回目が行われ、2024年パリ五輪3冠のライバル・岡慎之助（徳洲会）が全日本の得点との合計点341.362点で2021年東京五輪2冠の橋本大輝（日本生命／セントラルスポーツ）を逆転し、3連覇を飾った。最終種目・鉄棒で橋本が落下し、ひっくり返るという劇的な決着。優勝した岡、2位の橋本、3位の川上翔平（徳洲会）が代表に