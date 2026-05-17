元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、お笑いコンビ「令和ロマン」の単独ライブに“参戦”したことを報告した。中川アナは１６日、自身のインスタグラムを更新。「令和ロマンのおふたりの単独ライブ『ＲＥ：ＩＷＡＲＯＭＡＮ』を観に行ってきました（最初の２枚は去年、ケムリさんとロケでご一緒したときのものです笑）と記し、会場でのショットや以前のロケでの松井ケムリとのツーショットをアップ。「Ｋアリーナ横浜