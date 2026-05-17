韓国・瑞山の浮石寺に安置された「観世音菩薩坐像」のレプリカ＝17日（共同）【瑞山共同】長崎県対馬市の観音寺で2012年に盗まれ韓国に持ち込まれた後、昨年5月に返還された県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」のレプリカが完成し、仏像の所有権を訴えてきた忠清南道瑞山市の浮石寺で17日、安置する式典が開かれた。レプリカは観音寺が提供した3Dデータに基づき韓国で制作。協力した日本側関係者を式典に招いて表彰する。仏像