「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャースの中堅・パヘズがビッグプレーで同点を阻止した。１−０で迎えた四回２死三塁。エンゼルスのシャヌエルが完璧に捉えたライナーを右中間へ放った。誰もが安打を確信したが、全力で打球へ向かって走ったパヘズが腕を伸ばし、ダイビングキャッチを試みてギリギリで打球をつかんだ。打たれた後に振り向いて打球方向を見つめていたロブレスキーは、グラブで顔を隠し