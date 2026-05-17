ベトナムで、まもなく公開が始まるドラえもんの新作映画のイベントが始まり、ファンらが集まりました。【映像】ドラえもんと記念撮影を楽しむ来場者たち「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」は22日からベトナムで公開されます。ホーチミンでは公開を前に、16日から記念のイベントが始まりました。ベトナムではドラえもんの漫画が人気です。吹き替え版のアニメも放送されていて、今作で13作品目の映画上映となります。