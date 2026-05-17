「ホワイトソックス−カブス」（１６日、シカゴ」ホワイトソックス・村上宗隆内野手がメジャー自身初の２打席連発の１７号を放ち、本塁打でア・リーグ単独トップに立った。５−０の五回無死一塁で右腕・タイヨンの外角直球を捉えた。打った瞬間にスタンドインを確信。打球が右中間スタンドに突き刺さると、スタンドが大熱狂となった。メジャー初の１試合２発。村上は一塁を回ったところで右手を掲げてベースを一周した。村