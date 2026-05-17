「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）広島は先発した森下暢仁が、５回５安打３失点でリーグワーストタイの５敗目を喫した。反撃は九回に坂倉将吾の左前打で１点を返すのがやっと。借金は今季最多タイの９になった。新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下の通り。◇◇−村上相手に積極的にスイングしていた。「うん。やっぱり素晴らしい投手なんでね。（村上は）あまり勝ててないっていうことだったけど、