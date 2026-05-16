フランスで開催中のカンヌ映画祭で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）の公式会見とフォトコールが16日、行われた。会見では、カンヌ映画祭で日本映画初の脚本賞を受賞した21年「ドライブ・マイ・カー」でも話題を呼んだ「多言語での会話」と濱口メソッドとも呼ばれる「感情を排した本読み」について話が及んだ。初の海外での撮影となるフ