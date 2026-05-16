北海道北広島市で2026年秋にサブカルの祭典「北海道エンターテインメントコンベンション in北広島市(きたコン)」が開催されます。きたコンの発起人である寺坂晃一さんがマチ★アソビ vol.30の会場で紹介イベントを実施していたので、内容をまとめてみました。北海道北広島市からやってきました！新たな「サブカルの祭典」開催のご紹介ですッ！https://www.machiasobi.com/event/562/紹介イベントはufotable CINEMAの1階エントラン