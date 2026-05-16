【モデルプレス＝2026/05/16】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月14日、自身のInstagramを更新。鏡越しの自撮りショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】紅白出場K-POP美女「ラインが美しい」美ウエスト際立つへそ出しトップス姿◆ウィンター、へそ出しトップスから美ウエスト際立つウィンターは「初めて」とつづり、顔文字と共に写真を複数枚投稿。へそ出しのキャミソール姿などを披露してい